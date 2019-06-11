ХК "Автомобилист" рассматривает вариант уменьшения размеров домашней площадки

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" рассматривает вариант уменьшения размеров домашней ледовой площадки. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор клуба Максим Рябков.

Ранее первый президент и член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил ТАСС, что лига подготовит пункт в регламенте о том, чтобы клубы лиги имели возможность изменить размеры своих ледовых площадок в сторону их уменьшения.

"Есть вероятность, что мы уменьшим площадку. Дело в технологических вопросах, мы сейчас их прорабатываем", - сказал Рябков.

Размер "европейской" площадки составляет 30 м (ширина) на 60 м (длина), размер так называемой североамериканской площадки - 26 м на 60 м. В настоящее время "Адмирал" (Владивосток) и "Амур" (Хабаровск) имеют "североамериканские" площадки, а с сезона-2019/20 на такой же будет играть казахстанский "Барыс". "Ак Барс" (Казань), "Нефтехимик" (Нижнекамск), подмосковный "Витязь" и московское "Динамо" прошедший сезон провели на "финских" площадках (28 м на 60м), на которую со следующего сезона также перейдут "Металлург" (Магнитогорск) и "Северсталь" (Череповец).

Матчи чемпионатов мира, начиная с 2020 года, будут проходить на площадках североамериканского размера.