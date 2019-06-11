РУСАДА выявило в мае 15 случаев возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пятнадцать случаев возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами было зафиксировано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в мае. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Согласно отчету РУСАДА, за первые пять месяцев сотрудниками агентства было выявлено 49 случаев возможного нарушения антидопинговых правил (два - в январе, по 11 - в феврале и марте, 10 - в апреле и 15 - в мае).

В 2018 году РУСАДА выявило 146 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в 2017-м - 59.