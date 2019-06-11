Клуб "Старт" не будет проводить матчи по хоккею с мячом на стадионе "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Клуб по хоккею с мячом "Старт" не планирует проводить матчи на стадионе "Нижний Новгород", который летом 2018 года принимал игры чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС во вторник сообщил пресс-атташе клуба Сергей Дуничкин.

"Думаю, не будем, - сказал Дуничкин. - Были неконкретные разговоры, но я не думаю, что кто-то позволит портить газон - тем более, при системе, которая сейчас есть в чемпионате России по футболу. В ноябре [футбольный клуб "Нижний Новгород] еще играет, остаются только декабрь и январь".

"Клуб был бы готов, если бы была такая возможность (комфортного совпадения календарей соревнований по футболу и хоккею с мячом - прим. ТАСС), но на деле такого не будет", - добавил он.

Стадион "Нижний Новгород" был построен к чемпионату мира - 2018, его вместимость составляет 45 000 зрителей. Рекорд посещаемости арены - 43 319 человек. Он может быть обновлен 11 июня во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра. На встрече ожидается аншлаг.

Домашние игры сезона-2018/19 чемпионата России по хоккею с мячом клуб "Старт" проводил на стадионах "Труд" (вместимость - 20 тыс. зрителей) и "Старт" (6200). По итогам чемпионата команда заняла 10-е место, не сумев пробиться в плей-офф. В Кубке мира по хоккею с мячом сезона-2018/19 "Старт" сумел дойти до полуфинала, уступив шведскому клубу "Вилла Лидчёпинг", который стал победителем турнира.