РУСАДА в мае выявило 31 нарушение спортсменами правил доступности для тестирования

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае выявило 31 нарушение правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
"В мае нашими сотрудниками было выявлено 31 нарушение правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - В 28 случаях речь идет о пропущенных тестах, в трех - о непредоставлении информации о местонахождении".
Всего за первые четыре месяца 2019 года было выявлено 135 нарушений правил доступности.
Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля АДАМС указывать местонахождение в любой день и период времени, в который они должны быть в указанном месте. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев такие спортсмены могут понести дисквалификацию.
Дисквалификацию за нарушение порядка предоставления информации о своем местоположении в настоящее время отбывают 15 российских спортсменов. Это тяжелоатлеты Магомед Абуев (дисквалифицирован на четыре года), Светлана Гаджиева и Жамал Кудаев (оба - по 2 года), борцы Гаджи Гамзатов (4 года), Ибрагим Лабазанов (1 год) и Чингиз Лабазанов (1 год), лыжница Полина Ковалева (2 года), кикбоксер Мария Николаенко (4 года), бобслеистка Надежда Палеева (2 года), прыгунья на лыжах с трамплина Айсылу Фахретдинова (4 года), гребец Александр Корнилов (2 года), биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев (оба - по 1 году).
Срок шестилетней дисквалификации пловчихи Ксении Москвиной, которая была наказана также за использование метилгексанамина, истекает в ноябре 2019 года. Легкоатлетка Екатерина Досейкина (4 года) была дисквалифицирована не только за нарушение правил доступности, но и на основании аномальных данных в паспорте крови.