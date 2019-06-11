РУСАДА в мае выявило 31 нарушение спортсменами правил доступности для тестирования

"В мае нашими сотрудниками было выявлено 31 нарушение правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - В 28 случаях речь идет о пропущенных тестах, в трех - о непредоставлении информации о местонахождении".

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае выявило 31 нарушение правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Всего за первые четыре месяца 2019 года было выявлено 135 нарушений правил доступности.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля АДАМС указывать местонахождение в любой день и период времени, в который они должны быть в указанном месте. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев такие спортсмены могут понести дисквалификацию.

Дисквалификацию за нарушение порядка предоставления информации о своем местоположении в настоящее время отбывают 15 российских спортсменов. Это тяжелоатлеты Магомед Абуев (дисквалифицирован на четыре года), Светлана Гаджиева и Жамал Кудаев (оба - по 2 года), борцы Гаджи Гамзатов (4 года), Ибрагим Лабазанов (1 год) и Чингиз Лабазанов (1 год), лыжница Полина Ковалева (2 года), кикбоксер Мария Николаенко (4 года), бобслеистка Надежда Палеева (2 года), прыгунья на лыжах с трамплина Айсылу Фахретдинова (4 года), гребец Александр Корнилов (2 года), биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев (оба - по 1 году).

Срок шестилетней дисквалификации пловчихи Ксении Москвиной, которая была наказана также за использование метилгексанамина, истекает в ноябре 2019 года. Легкоатлетка Екатерина Досейкина (4 года) была дисквалифицирована не только за нарушение правил доступности, но и на основании аномальных данных в паспорте крови.