ВФЛА отправила в IAAF почти 300 заявок от легкоатлетов на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 310 заявок на получение нейтрального статуса, из которых 299 уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

ВФЛА 19 декабря получила от IAAF регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в 2018 году, могут оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени IAAF определилась с 67 российскими легкоатлетами, которые имеют право выступать на международных стартах в 2019 году. В их числе Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и другие спортсмены.

"По состоянию на 11 июня к нам поступило 310 заявок, 299 из них уже отправлены в IAAF", - заметила Юхарева.

Согласно регламенту, IAAF не будет рассматривать индивидуальные заявки спортсменов, если они не сопровождаются официальным письмом от ВФЛА с указанием любой необходимой информации, которая есть у федерации относительно легкоатлета. В документе также должно быть указано, согласна ли ВФЛА с тем, что заявитель соответствует всем необходимым требованиям, и поддерживает ли она данную заявку.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, не первый год проживающая в США.