РУСАДА за первые пять месяцев получило 58 запросов на терапевтические исключения

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые пять месяцев 2019 года получило от российских спортсменов 58 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и/или методов (ТИ). Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по май включительно к нам поступило 58 запросов на терапевтическое использование, - заметила Пахноцкая. - 38 запросов переданы в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрено к настоящему времени 19 запросов, отклонено - 13".

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 запрос на ТИ. С октября, после возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, все запросы на терапевтическое использование в соответствии с решением Всемирного антидопингового агентства рассматривает

Российское антидопинговое агентство.