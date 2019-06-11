Арена "Нижний Новгород" будет претендовать на финал Кубка России по футболу сезона-2020/21

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стадион "Нижний Новгород", принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, через сезон будет бороться за право принять финал Кубка России. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

"Суперкубок мы уже проводили, [финальный матч на] Кубок России тоже планируем провести", - сказал Панов, отметив, что речь идет не о сезоне-2019/20, а о следующем за ним.

Стадион "Нижний Новгород" в 2018 году принимал матч за Суперкубок России, в котором ЦСКА в дополнительное время обыграл "Локомотив" (1:0). Игру между двумя московскими клубами посетили 43 319 болельщиков, что является повторением рекорда арены, установленного во время чемпионата мира.

Из стадионов, задействованных во время чемпионата мира, финалы Кубка России принимали "Казань-Арена" (2016 год), сочинский стадион "Фишт" (2017), "Волгоград-Арена" (2018) и "Самара-Арена" (2019). Место проведения решающего матча турнира в сезоне-2019/20 еще не определено.