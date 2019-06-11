Участие клубов из Крыма в международных матчах обсуждается, решения пока нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Возможное участие крымских футбольных клубов в международных матчах обсуждается в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), но решение пока не принято. Об этом сообщил во вторник журналистам президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

"Обсуждался вопрос [в УЕФА] о допуске крымских клубов к международным матчам, но пока это больше в плоскости вероятности. Я обеими руками за, потому что это будет новой вехой в развитии футбола. Для ребят, которые играют, чтобы как-то поддержать, ведь футболу они отдают лучшие годы жизни. Венцом для них было бы участие в Лиге Европы", - отметил он.

Ветоха добавил, что переговоры на тему участия в международных матчах команд из Крыма идут, но все зависит от решения УЕФА. "Насколько это реально, будем ждать, держать кулаки. Сроков пока нет", - подчеркнул он.

Глава союза не исключил, что с избранием Владимира Зеленского президентом Украины, могут настать послабления для крымских спортсменов, которым запрещено выступать на международных соревнованиях из-за протестов украинской стороны.

"Мы видим, что сейчас на Украине много законов отменяется, много изменений. Вероятность не беспочвенная, в УЕФА тоже предполагают, что с приходом нового президента Украины могут быть подвижки по крымским футболистам. Потому что УЕФА полностью признает, что наши дети могут играть на любой территории", - заключил Ветоха.

КФС имеет специальный статус УЕФА, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. Союз проводит чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".