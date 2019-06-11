Родченков предоставил IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

ТАСС, 11 июня. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил Международному союзу биатлонистов (IBU) дополнительные сведения и соответствующие документы о коррупции в организации. Об этом говорится в промежуточном отчете независимой комиссии IBU, который опубликован на официальном сайте организации.

Родченков ранее передал WADA информацию о том, что бывшему президенту Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову известно о факте передачи российской стороной большой суммы денег бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Рёш, которая могла пойти на сокрытие положительных допинг-проб российских биатлонистов. Именно эти свидетельства легли в основу антикоррупционного расследования, которое весной 2018 года начала австрийская полиция. Сам Тихонов в интервью ТАСС назвал ложными подобные утверждения Родченкова.

Из-за заявлений Родченкова Бессеберг и Рёш покинули свои посты до окончания разбирательства. А в декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира, прибыли следователи и, согласно австрийскому уголовному производству, уведомили ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

"Мы поговорили с Родченковым из-за его утверждений о сокрытии бывшим руководством IBU положительных допинг-проб россиян. Родченков предоставил дополнительную информацию и документы. Также он согласился продолжать сотрудничество с комиссией", - говорится в отчете комиссии.

Родченков, который с января 2016 года находится в США, в России обвиняется по двум уголовным делам - по обвинению в злоупотреблении полномочиями и в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Суд избрал заочный арест в отношении него по данным делам.