Загитова и Медведева вошли в список кандидатов в основной состав сборной России

ТАСС, 11 июня. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вошли в список кандидатов в основной состав сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Также в этот список вошли чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала юниорского Гран-при Алена Косторная и Софья Самодурова. Трусова, Щербакова и Косторная с сезона-2019/20 будут выступать во взрослом катании.

Среди мужчин в список кандидатов вошли серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда, участник Игр в Пхёнчхане Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин, Роман Савосин и Александр Самарин.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18).

Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при, двукратным серебряным призером Олимпиады (в одиночном катании и в команде).