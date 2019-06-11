Панов: ХК "Торпедо" в будущем обязательно проведет матч на стадионе "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Министерство спорта Нижегородской области в будущем намерено провести один из матчей клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" на построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе "Нижний Новгород". Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Панов.

"Хорошая идея [провести хоккейный матч "Торпедо" на футбольном стадионе "Нижний Новгород"], в перспективе будем рассматривать, - сказал Панов. - Проведем обязательно, будем работать и стараться провести [игру] как можно быстрее и лучше".

Стадион "Нижний Новгород" был построен к чемпионату мира, его вместимость составляет 45 000 зрителей. Рекорд посещаемости арены - 43 319 человек.

В 2018 году на стадионе "Газпром-Арена", также принимавшем матчи ЧМ-2018, состоялись две хоккейные встречи. 16 декабря сборная России в матче Евротура разгромила команду Финляндии со счетом 5:0, посещаемость матча составила 71 381 зритель. 22 декабря СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ дома проиграл ЦСКА со счетом 1:4, на игре присутствовали 67 770 зрителей.