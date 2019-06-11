Более 30 киберфутболистов примут участие в международном турнире "Moscow Cyber Cup"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Участниками международного турнира "Moscow Cyber Cup" по интерактивному футболу станут 32 спортсмена. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель комитета интерактивного футбола Московской федерации футбола Павел Андреев.

Международные соревнования по интерактивному футболу "Moscow Cyber Cup" пройдут 15 июня на малой арене многофункционального спортивного комплекса "ЦСКА-Арена".

"Предполагается, что это будет самый крупный международный турнир, который проходил в Москве. Признание видом спорта в России стало большим подспорьем для самореализации. Мы живем в счастливое время, когда люди могут организовывать разные мероприятия, турниры. У нас много турниров, бывают разные форматы, сейчас действует североамериканский формат плей-офф до четырех или до трех побед, игра идет на выбывание", - сказал Андреев.

"Наш турнир проходит по олимпийской системе, начинается с 1/16 финала, участники будут играть до двух побед, матч будет состоять из двух таймов по пять минут. Перед нами больше стоит просветительская задача, это первый турнир при поддержке Москомспорта, это будет здорово, драйвово и круто. На турнире выступят сильнейшие российские фиферы, у ребят огромный опыт. Уверены, что борьба будет до самой последней интерактивной минуты", - добавил он.

"В соревнованиях примут участие игроки из Белоруссии, Украины, Казахстана, Нидерландов. В следующем году может быть другой формат, возможно, будет больше участников", - заключил Андреев.

"Первый блин не будет комом"

Предстоящий турнир станет первым опытом сотрудничества Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы с киберспортом. "Мы рассматриваем киберфутбол как эффективный инструмент привлечения молодежи к футболу, потому что играть в киберфутбол, не понимая футбол, невозможно. Мы полностью готовы к проведению турнира, мы уверены, что "первый блин не будет комом". Будет организована широкая развлекательная программа, трансляция турнира будет вестись в интернете. Надеемся, что все пройдет успешно, что это начало нашего плотного сотрудничества с киберспортом", - заявил заместитель гендира дирекции Дмитрий Биневский.

"Билетов пока не очень много продано, надеемся, что люди придут в день соревнований. Билет платный, от 350 до 500 рублей, это невысокие цены, если человек интересуется, он его купит", - добавил он.

По словам заместителя руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрия Дереляка, популярность киберспорта отрицать невозможно. "Это динамично развивающийся вид деятельности, его аудитория растет, более 10 млн россиян увлекаются киберспортом, сотни тысяч - в Москве. Все, что связано с технологиями, нам интересно, кроме того, активная аудитория киберспорта - это молодые, грамотные по отношению к компьютерным технологиям и активные в интернете пользователи в возрасте 25-35 лет, и мы верим, что поддержка киберспорта позволит нашему департаменту лучше продвигать те решения, которые мы принимаем и внедряем в жизнь горожан", - сказал он.

По словам организаторов, призовой фонд турнира составит 160 тыс. рублей. Победитель получит 80 тыс. рублей, спортсмены, занявшие второе и третье место - 56 и 24 тыс. рублей соответственно.