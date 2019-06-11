Футболист Живоглядов подписал контракт с "Локомотивом"

ТАСС, 11 июня. Защитник Дмитрий Живоглядов подписал контракт с московским футбольным клубом "Локомотив". Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на четыре года. Он будет выступать под вторым номером.

"Очень рад присоединиться к "Локомотиву". Помню, как в детстве ходил на матчи "железнодорожников" в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в академии клуба, подавал мячи. Теперь я вновь в "Локомотиве" и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов", - сказал футболист.

Живоглядов выступал за московское "Динамо" с 2009 по 2016 год, где играл сначала в молодежной команде, а затем дебютировал за основной состав (2015). С 2016 года защитник играл за "Уфу". В прошедшем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Футболист выступал в составе юношеской (до 19 лет) и молодежной (до 21 года) сборных России.