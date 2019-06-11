Надежда есть. Нижегородцы мечтают в последний момент попасть на матч Россия - Кипр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Болельщики в день матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра небольшими группами по пять-шесть человек с 10 часов стали собираться у касс стадиона "Нижний Новгород" в расчете на то, что им удастся приобрести билеты на игру. Точки продажи, впрочем, не работали, а в Российском футбольном союзе (РФС) ТАСС сообщили, что билетов больше нет. Начало встречи - 21:45 мск.

Эта информация подтверждает заявления, сделанные в понедельник мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым и областным губернатором Глебом Никитиным - на 45-тысячной арене ожидается аншлаг и обновление рекорда посещаемости, установленного во время чемпионата мира - 2018. Прошлым летом на четырех из шести игр в городе побывали по 43 319 болельщиков; столько же человек в июле прошлого года посетило игру за Суперкубок России, в которой ЦСКА обыграл "Локомотив". Сейчас все идет к тому, что арена будет заполнена на 100%.

Интерес к встрече с не самым грозным соперником был велик настолько, что некоторые любители футбола были готовы купить билет у перекупщиков. Те, в свою очередь, чувствуя ажиотаж, накручивали цены в три раза и более - вместо 1400 рублей за место напротив углового флага предлагалось заплатить 4000 рублей. Находились и те, кто за такую же цену продавали билеты на сектора за воротами.

Через несколько часов на 30-градусной жаре "серые" продавцы уже были готовы сделать скидку в 500 рублей. А самые стойкие из собравшихся болельщиков, так и не дождавшихся открытия касс, приняли коллегиальное решение - вернуться к кассам непосредственно перед матчем, чтобы дождаться момента, когда перекупщики станут продавать билеты по номиналу и даже дешевле.

Черышевы на домашнем стадионе

В отличие от понедельника, в центре города витал дух футбольного праздника - мужчины разного возраста на летних верандах активно обсуждали предстоящую игру и то, как Артем Дзюба забил четыре мяча в ворота команды Сан-Марино, а женщины с удовольствием одевались в футболки с символикой чемпионата мира. То тут, то там можно было встретить людей в футболках сборной России. Причем экипировка на горожанах была не только с успешного домашнего турнира, но и с далеко не самых удачных ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.