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Сборные по футболу

Голландские футболистки обыграли команду Новой Зеландии в матче чемпионата мира

Единственный мяч был забит в компенсированное время

ТАСС, 11 июня. Сборная Нидерландов одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Единственный гол забила Джилл Рорд в компенсированное ко второму тайму время.

Команды выступают в группе Е вместе со сборными Канады и Камеруна, которые провели первый матч 10 июня (1:0). В следующем туре представительницы Нидерландов сыграют против команды Камеруна, сборная Новой Зеландии встретится с канадками. Обе игры пройдут 15 июня.

В турнирной таблице голландки делят первое место с канадской командой, имея в активе по три очка. Сборные Камеруна и Новой Зеландии замыкают таблицу, не набрав очков.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.

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