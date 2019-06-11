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Футбол в России

"Зенит" близок к подписанию контракта с Жирковым

По информации руководства клуба, полузащитник принял решение остаться в "Зените"
Юрий Жирков Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Юрий Жирков
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к подписанию нового контракта с полузащитником Юрием Жирковым, который, по информации руководства клуба, принял решение остаться после истечения срока прежнего соглашения. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.

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"По-моему, он для себя уже все решил, что остается. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху", - сказал Медведев ТАСС.

Жиркову 35 лет, он перешел в "Зенит" в январе 2016 года из московского "Динамо". Прежний контракт футболиста с петербургской командой действовал до лета, и в мае "Зенит" предложил ему заключить новый.

Жирков в составе "Зенита" является обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2016) России, а также победителем чемпионата России сезона-2018/19. С 2004 по 2009 год Жирков представлял ЦСКА, в составе которого дважды становился чемпионом России (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и Суперкубок (2004, 2006, 2007, 2009) страны. Жирков также в составе "Челси" становился чемпионом Англии (2009/10), обладателем Кубка (2009/10) и Суперкубка (2009) Англии.

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