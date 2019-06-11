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Футбол в России

Гендиректор "Зенита" уверен, что Анюков останется в системе клуба

Защитник в межсезонье может завершить карьеру футболиста
Александр Анюков Михаил Разуваев/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Александр Анюков
© Михаил Разуваев/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Защитник "Зенита" Александр Анюков останется в системе клуба, даже в случае завершения карьеры футболиста. Об этом сообщил ТАСС во вторник генеральный директор клуба Александр Медведев.

Ранее 36-летний Анюков предположил, что матч с "Енисеем" (4:1) в чемпионате России 26 мая был для него прощальным.

"То, что Анюков останется в системе клуба, у меня нет никаких сомнений, а в какой роли - давайте подождем немножко", - сказал Медведев.

Анюков играет в "Зените" с 2005 года, в составе петербургской команды он пять раз становился чемпионом страны, дважды выиграл Кубок России, четырежды - Суперкубок России, также является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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