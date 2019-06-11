Легкоатлетка Чичерова ждет допуска на зарубежные старты, но не питает больших иллюзий

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова, установившая на турнире в Жуковском лучший результат сезона в мире, продолжает ждать от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешения выступать на зарубежных стартах, но не питает на этот счет больших иллюзий. Об этом Чичерова сообщила ТАСС.

"Я сейчас стараюсь держать настрой и одновременно жду допуск на зарубежные старты, - сказала Чичерова. - Не ухожу в минор, но, конечно же, неприятно, когда ты ограничена. Но я не питаю каких-то больших иллюзий по поводу получения допуска, продолжаю работать, а там как получится. Не трачу свою нервную энергию на эти ожидания, будь что будет".

Во вторник на "Кубке Подмосковья" Чичерова прыгнула со второй попытки на два метра и превысила результат прежнего лидера мирового сезона украинки Ирины Геращенко (1,99). Также она выполнила квалификационный норматив для участия в Играх-2020 в Токио.

"В целом все у меня сегодня получилось, - заметила спортсменка. - Но пришлось непросто, поэтому на 2,02 я уже не пошла из-за накопившейся усталости, да и состояние здоровья после недавней болезни пока не самое лучшее. Но я очень рада, что ко мне вернулся соревновательный настрой. Зимой было все в порядке, а в начале летнего сезона этот заряд куда-то потерялся".

"Сегодня я сумела поймать внутри себя волну, которую нужно поддерживать и дальше. Думаю, что к чемпионату России я должна полностью прийти в себя. К сожалению, у меня пока нет допуска, поэтому следующим стартом у меня, наверное, будет Мемориал Знаменских 5 июля", - заключила собеседница ТАСС.

Дисквалификация

В октябре 2016 года Международный олимпийский комитет объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения запрещенного препарата туринабола по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Россиянка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но CAS отклонил апелляцию легкоатлетки. Чичерова приняла решение вернуть бронзовую медаль ОИ-2008, так как не смогла доказать свою невиновность. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала спортсменку до 30 июня 2018 года.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Чичерова пока не получила от IAAF допуска на зарубежные старты.