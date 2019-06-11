Легкоатлет Сильнов признался, что к нему есть вопросы у антидопинговой службы IAAF

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов получил уведомление о подозрении в нарушении антидопинговых правил от независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданного Международной ассоциацей легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщил, что у антидопинговых органов возникли вопросы к 34-летнему Сильнову. Подозрения, по информации телеканала, вызваны новыми данными Всемирного антидопингового агентства (WADA). В настоящее время Сильнов, завершивший карьеру в 2018 году, занимает пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Я получил уведомление от AIU, в настоящий момент изучаю документы, комментировать не могу, дело носит конфиденциальный характер", - сказал Сильнов.

Кроме победы на Играх в Пекине, на счету Сильнова золото чемпионата Европы (2006), серебро (2012) и бронза (2006) чемпионата мира в помещении, серебро Кубка Европы (2006) и командного чемпионата Европы (2014).