Футболисты Рязанцев и Лебеденко подписали контракты с московским "Торпедо"

ТАСС, 11 июня. Полузащитник Александр Рязанцев подписал контракт с московским футбольным клубом "Торпедо". Об этом сообщила во вторник пресс-служба команды.

Соглашение с 32-летним игроком подписано на один год. Рязанцев является воспитанником торпедовской школы.

В сезоне-2018/19 он играл за подмосковные "Химки", провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну передачу. Футболист выступал за клуб "Москва", казанский "Рубин", санкт-петербургский "Зенит", а также за "Урал", "Зенит-2" и пермский "Амкар" на правах аренды. Он становился трехкратным чемпионом России в составе "Зенита" (один раз) и "Рубина" (дважды), двукратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной команды он сыграл в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

Также игроком "Торпедо" стал 36-летний нападающий Игорь Лебеденко, который подписал контракт на один год. В прошедшем сезоне он играл за воронежский "Факел", в составе которого сыграл в 33 встречах Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив 14 голов и отдав 4 передачи.