Американские футболистки разгромили команду Таиланда в матче чемпионата мира

ТАСС, 12 июня. Сборная США выиграла у команды Таиланда со счетом 13:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В составе победительниц пять мячей забила Алекс Морган (12-я, 53-я, 74-я, 81-я и 87-я минуты), по два гола забили Роуз Лавалль (20, 56) и Саманта Мэтис (50, 55), по одному разу отличились Линдси Хоран (32), Меган Рапино (79), Мэллори Пью (85) и Карли Ллойд (90). Эта встреча стала самой результативной на турнире. Команды выступают в группе F вместе со сборными Чили и Швеции, которые сыграли матч 11 июня, встреча завершилась победой шведских футболисток (2:0).

В турнирной таблице лидируют американские футболистки, набравшие три очка. Вторыми идут шведки, в активе которых также три очка, на третьем месте - чилийские футболистки, замыкают турнирную таблицу представительницы Таиланда (обе команды - по 0 очков).

В следующем туре американки сыграют против чилийских спортсменок, сборная Таиланда встретится с командой Швеции. Обе игры пройдут 16 июня.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.