Кудряшов считает, что футболисты сборной России выполнили не все установки Черчесова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России выполнили не все установки главного тренера команды Станислава Черчесова в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Об этом в эфире канала "Матч-Премьер" сказал защитник сборной России Федор Кудряшов.

Сборная России одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, на игре присутствовало 42 228 зрителей.

"Действительно, сил не хватило, но, наверное, есть объективные причины, - сказал Кудряшов. - Сезон подошел к концу, это была заключительная игра, надо было обязательно выиграть, тем более был полный стадион. Приятно, что в Саранске и Нижнем Новгороде собрался полный стадион, нас горячо поддерживали, спасибо Саранску и Нижнему Новгороду".

"Наверное, оценку даст главный тренер, я думаю, что далеко не все получилось, что он от нас требовал. Но сегодня был важнее результат, которого мы добились", - добавил Кудряшов.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.