Продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года стартует в среду

ТАСС, 12 июня. Официальный сайт чемпионата Европы - 2020 начнет продажу билетов на матчи первенства в среду. Старт намечен на 15:00 мск, прием заявок на приобретение продлится до 12 июля.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года. Встречи первенства, приуроченные к 60-летию первого турнира, состоятся в 12 городах. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге (Россия), Лондоне (Англия), Мюнхене (Германия), Баку (Азербайджан), Риме (Италия), Бухаресте (Румыния), Дублине (Ирландия), Копенгагене (Дания), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапеште (Венгрия) и Амстердаме (Нидерланды). Стартовую встречу примет Олимпийский стадион в Риме, а финал - лондонский "Уэмбли".

На арене в Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии турнира и один четвертьфинал. Ранее домашний стадион "Зенита" принимал встречи чемпионата мира - 2018 и Кубка конфедераций - 2017.

Билеты будут продаваться только онлайн

Билеты на предстоящий чемпионат Европы можно будет приобрести только на официальном сайте турнира - Euro2020.com. Отдельных пунктов продажи в России не предусмотрено. Если число заявок превысит количество билетов, предназначенных для реализации в рамках первого этапа, то победителей определит жеребьевка, которая состоится в июле-августе 2019 года. В декабре начнется прием заявок от болельщиков сборных, вышедших в финальную стадию первенства, а в апреле 2020 года - для поклонников национальных команд, пробившихся на турнир через стыковые матчи.

Реализация пройдет по трем категориям. Обладатели билетов первой категории смогут смотреть матчи с центральных трибун. Покупатели второй категории будут наблюдать за игрой с угловых секторов, болельщики по третьей категории расположатся за воротами.

На матчи группового этапа и 1/8 финала билеты будут стоить €185 (I категория), €125 (II категория) и €50 (III категория). Посетители стадиона в Баку, на котором пройдут встречи группового этапа и четвертьфинал, потратят на билеты первой категории €125, второй - €75, третьей - €30. Билеты на четвертьфинальные матчи в Риме, Мюнхене и Санкт-Петербурге будут стоить €225 (I категория), €145 (II категория) и €75 (III категория), такие же цены установлены на стартовую встречу в столице Италии.

На полуфинальные игры, которые пройдут в Лондоне и Риме, цена на билеты первой категории составит €595, второй - €345, третьей - €195. Попадание на финал будет стоить €945 (I категория), €595 (II категория) и €295 (III категория). На полуфиналы и решающую встречу турнира Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел отдельную категорию билетов Fans First (€85 - на полуфиналы, €95 - на финал). Их количество составит 40 тыс.

Также на чемпионате Европы будет реализована программа Hospitality. Она предлагает болельщикам различные привилегии при посещении матчей. В нее входят просмотр игры с лучших мест на стадионе, ресторанное обслуживание, отдельные входы на арену, парковка и подарочные наборы.

Путь сборной России на чемпионат Европы

В рамках отборочного этапа на европейское первенство сборная России выступает в группе I, где также представлены команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. После четырех встреч бельгийцы возглавляют группу с 12 очками, подопечные Станислава Черчесова занимают вторую строчку, набрав девять баллов. Третье и четвертое места делят сборные Шотландии и Казахстана (по шесть очков). Команда Кипра имеет в активе три очка, а замыкают таблицу футболисты из Сан-Марино (0).

Россияне начали отборочный турнир с гостевого поражения от сборной Бельгии (1:3). Затем подопечные Черчесова разгромили на выезде казахстанских футболистов (4:0). В третьем туре на стадионе "Мордовия-Арена" сборная России побила собственный рекорд результативности, забив девять безответных мячей в ворота команды Сан-Марино. В четвертой встрече с минимальным счетом были обыграны киприоты - 1:0.