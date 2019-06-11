Шалимов: у футболистов сборной России не было рвения забить второй гол команде Кипра

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. У игроков сборной России по футболу не было желания забить второй гол в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России, бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.

"Два разных тайма, в первом наша сборная владела инициативой, мячом, играла по схеме 4-3-3, атаковала в основном левым флангом, создала моменты, забила два гола вне игры, третий забила - одни и те же комбинации были, три игрока: Антон Миранчук, Федор Кудряшов и Александр Головин, правым флангом атаковали меньше, - сказал Шалимов. - Второй тайм был более открытым, не знаю, с чем это связано, не думаю, что наша команда это специально сделала, но все равно было много возможностей выйти в контратаку, создать моменты и забить гол. Понятно, что уверенность была, вряд ли кто-то думал, что Кипр может сравнять, но все-таки всегда бывают стандарты и какие-то ошибки, поэтому было бы спокойнее, если бы второй гол забили. Но все равно уверенность была, что наши выиграют, и самое главное - это три очка".

"Надо было забить первый гол, потом команда просто доигрывала матч. Я думаю, что там не было такого рвения забить второй мяч. Было желание и понимание, как довести игру до победы даже при минимальном счете. Важны были три очка, это последняя игра [в сезоне], было тяжело психологически находиться на сборах", - добавил Шалимов.

Специалист отметил, что у него нет претензий к судье. "Нормальное судейство, я думаю, что пенальти не было. Сложно оценивать сборную по этим двум играм, главное, что заработали шесть очков. Полный стадион в плане настроя помог нашим ребятам", - заключил Шалимов.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.