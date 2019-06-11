Шалимов: у футболистов сборной России не было рвения забить второй гол команде Кипра

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. У игроков сборной России по футболу не было желания забить второй гол в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России, бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.
Сборная России одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, на игре присутствовало 42 228 зрителей.
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"Два разных тайма, в первом наша сборная владела инициативой, мячом, играла по схеме 4-3-3, атаковала в основном левым флангом, создала моменты, забила два гола вне игры, третий забила - одни и те же комбинации были, три игрока: Антон Миранчук, Федор Кудряшов и Александр Головин, правым флангом атаковали меньше, - сказал Шалимов. - Второй тайм был более открытым, не знаю, с чем это связано, не думаю, что наша команда это специально сделала, но все равно было много возможностей выйти в контратаку, создать моменты и забить гол. Понятно, что уверенность была, вряд ли кто-то думал, что Кипр может сравнять, но все-таки всегда бывают стандарты и какие-то ошибки, поэтому было бы спокойнее, если бы второй гол забили. Но все равно уверенность была, что наши выиграют, и самое главное - это три очка".
"Надо было забить первый гол, потом команда просто доигрывала матч. Я думаю, что там не было такого рвения забить второй мяч. Было желание и понимание, как довести игру до победы даже при минимальном счете. Важны были три очка, это последняя игра [в сезоне], было тяжело психологически находиться на сборах", - добавил Шалимов.
Специалист отметил, что у него нет претензий к судье. "Нормальное судейство, я думаю, что пенальти не было. Сложно оценивать сборную по этим двум играм, главное, что заработали шесть очков. Полный стадион в плане настроя помог нашим ребятам", - заключил Шалимов.
В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.