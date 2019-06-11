Черчесов: уровень Дзюбы позволяет ему заиграть в чемпионате Англии по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Уровня капитана сборной России Артема Дзюбы достаточно для того, чтобы заиграть в чемпионате Англии по футболу. Такое мнение журналистам после матча с киприотами высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России обыграла в отборочном турнире чемпионата Европы команду Кипра со счетом 1:0. Дзюба провел на поле весь матч. В предыдущие игре с командой Сан-Марино (9:0) он забил четыре мяча.

"Дзюба с командой Сан-Марино даже не вспотел, а сегодня он выкладывался по полной. Уровень мастерства у него достаточный, чтобы заиграть в Английской премьер-лиге, если получится туда перейти", - сказал Черчесов.

Тренер объяснил, почему форвард "Зенита" провел оба матча полностью. "Потому что он капитан. Вели бы в два-три мяча, я его поменял бы. А капитан должен быть на поле в трудные минуты, и сегодня я, конечно, видел, что Дзюба устал", - добавил Черчесов.