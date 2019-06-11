Черчесов сожалеет, что не смог просмотреть игроков "Нижнего Новгорода", не вышедшего в РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу мог бы посмотреть в деле игроков "Нижнего Новгорода", если бы команда играла в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение журналистам после матча с киприотами высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России обыграла в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года команду Кипра со счетом 1:0. Игра прошла на стадионе "Нижний Новгород", где выступает одноименный клуб Футбольной национальной лиги, который в стыковых матчах с "Крыльями Советов" не смог выйти в РПЛ (1:3, 1:0).

"Жалко, что "Нижний Новгород" не пробился в премьер-лигу, а так можно было посмотреть местных футболистов. "Нижний Новгород" провел хороший сезон, но игроков, которые помогли бы сборной, там нет. А вот стадион нам помог", - сказал Черчесов.

Нижний Новгород впервые принял матч сборной России. На игре присутствовало 42 228 зрителей.