Черчесов заявил, что игроки сборной России проявили профессионализм в матчах отбора ЧЕ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России показали свой профессионализм в матчах отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Сборная России обыграла во вторник команду Кипра со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Ионов. В субботу россияне победили команду Сан-Марино со счетом 9:0.

"Было вне игры или нет, но то что планировали - сделали. Другое дело, что когда около ворот много таких моментов или полумоментов, то их надо реализовывать. Такие игры тоже бывают, но самое главное, что не теряли концентрацию, хотя несколько вылазок у соперника были достаточно опасными. Сезон был длинный, поблагодарил игроков за профессионализм, который они проявили: с первого дня сбора не было ни одного слова, что бы кто-то устал или не устал - две игры, надо было брать шесть очков, и мы их взяли", - заявил Черчесов.

"По сравнению с предыдущим сбором перед матчами с командами Бельгии и Казахстана, игроков сыграло меньше, потому что тот игровой тонус, который был тогда, - его сейчас нет. Все команды играли в это время, все были в тонусе, мы сделали определенные замены, которые нам и помогли, а сейчас многие сыграли последнюю игру 26-го числа, и согласитесь, что до 11-го достаточно много времени. Этот сбор мы так спланировали, чтобы и с "Чертаново" всем дать поиграть, почувствовать себя и сейчас через игру со сборной Сан-Марино подготовиться к этой игре. Мы не хотели выпускать игроков, которые попали в сборную, естественно, по заслугам, но уже забыли, когда играли матчи с определенным накалом", - добавил тренер.

В турнирной таблице группы I сборная России идет на втором месте, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.