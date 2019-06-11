Головин: сборная России по футболу действовала намного сильней команды Кипра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы - 2020 была намного сильней команды Кипра, несмотря на то, что встреча завершилась минимальной победой со счетом 1:0. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник национальной команды Александр Головин.

"Было видно, что мы играли намного сильней, но не получилось забить больше одного гола, - сказал Головин. - Думаю, при удачной реализации могли отличиться и пять раз. Те же [Артем] Дзюба и [Алексей] Ионов имели шансы. Наверное, сегодня был не наш день в этом плане".

"Мои голы? Надеюсь, что в следующем сезоне они придут. Хотелось бы сегодня забить, но на первом месте стоит победа", - добавил он.

Следующие матчи в рамках отборочного турнира сборная России проведет с командами Шотландии (на выезде) и Казахстана (дома). Встречи пройдут 6 и 9 сентября соответственно.