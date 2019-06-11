Бородюк заявил, что сборная России по футболу должна стремиться к уровню лучших команд

ТАСС, 12 июня. Футболисты сборной России должны стремиться к тому, чтобы показывать игру на уровне лучших национальных команд мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер российской команды Александр Бородюк.

Во вторник сборная России по футболу в Нижнем Новгороде одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020. В турнирной таблице группы I подопечные Станислава Черчесова занимают второе место, набрав в четырех матчах девять очков. Команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (12 очков).

"В нашей группе есть два явных фаворита - сборные Бельгии и России. Остальные команды ниже классом и уровнем. Есть все шансы и предпосылки, что именно эти две сборные выйдут из группы", - сказал Бородюк.

"Сборная России в первом тайме матча против команды Кипра создала очень много моментов, были прекрасные шансы забить больше одного мяча, но их не использовали. Во втором тайме киприоты уже оказывали сопротивление, но подопечные Черчесова контролировала ход встречи. Результат - самое главное в футболе, поэтому хочу поздравить команду, набрано шесть очков в двух последних матчах. Хочется, чтобы игроки продолжали радовать болельщиков", - добавил специалист.

"Нужно поздравить всех ребят, находившихся в сборной, они тоже выиграли эти два матча, ведь все тренировались и готовились вместе, переживали. Мы встречались с соперниками, которые ниже классом, поэтому сильно акцентировать внимание на победах не стоит. Нужно серьезно готовиться и уже смотреть на то, как играют лучшие сборные мира, к их уровню необходимо стремиться. Главное, что сборная России смогла порадовать болельщиков в преддверии праздника", - заключил собеседник ТАСС.

Следующие матчи в рамках отборочного турнира сборная России проведет с командами Шотландии (на выезде) и Казахстана (дома). Встречи пройдут 6 и 9 сентября соответственно.