Разгром не состоялся. Сборная России по футболу с минимальным счетом победила киприотов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе обыграла команду Кипра со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Алексей Ионов.

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Непростой, как оказалось, встрече предшествовала насыщенная программа для болельщиков. С 19:00 мск любителей футбола ждало множество развлечений - розыгрыш сувениров, памятные фотографии. Также болельщики имели возможность проверить свои силы в противостоянии с бывшими игроками сборной России - Алексеем Смертиным, Дмитрием Хлестовым, Дмитрием Сычевым, Андреем Карякой и Русланом Пименовым. Остальные же могли насладиться выступлением группы 5sta Family. В это же время на Нижне-Волжской набережной начала свою работу фан-зона. За полтора часа до игры болельщики, находившиеся на территории арены, устроили перекличку с теми, кто был на берегу Волги, скандируя "Россия! Россия!" поочередно. Под аналогичную кричалку к стадиону "Нижний Новгород" от пересечения Совнаркомовской и Мануфактурной улиц к стадиону с песнями направилась организованная группа болельщиков, в которую вошли около 50 человек. Перед первой для Нижнего Новгорода игрой главной команды страны на поле состоялось небольшое представление, включившее в себя музыкальный номер на греческом языке, "Калинку-Малинку" и песню "Родина моя". За этим последовало проникновенное исполнение трибунами гимна России, а также совместное оглашение состава команды диктором арены и болельщиками. Самых продолжительных оваций удостоились главный тренер Станислав Черчесов и капитан Артем Дзюба.

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Доминирование до перерыва и сложный второй тайм Первые минуты матча напоминали игру россиян против сборной Сан-Марино, завершившуюся рекордной победой со счетом 9:0. У хозяев поля было подавляющее преимущество, которое они долгое время не могли воплотить в голы. На 18-й минуте Алексею Ионову удалось поразить ворота голкипера Урко Пардо, но судейская бригада из Италии во главе с Марко Ди Белло ошибочно зафиксировала офсайд. После этого еще один мяч, забитый на сей раз Романом Зобниным, абсолютно справедливо был отменен. У киприотов до перерыва также были шансы отличиться. Энтони Георгиу еще до пропущенного его командой мяча пробил в метре от штанги ворот Маринато Гилерме, а удар Пиероса Сотириу прошел выше перекладины. В концовке тайма был тревожный момент, в котором автор голевой передачи Федор Кудряшов после верхового единоборства неудачно приземлился и повредил руку. Его был готов заменить Евгений Чернов, но защитник после оказания медицинской помощи сумел продолжить игру.

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Перерыв пошел на пользу команде Кипра - главный тренер Ран Бен Шимон сумел встряхнуть своих подопечных. На второй тайм они вышли более собранными. Несмотря на это, россияне продолжили создавать моменты у ворот Пардо. Однако теперь гости смелей шли вперед. Команде Черчесова для более спокойного и уверенного завершения игры был нужен второй гол, но его так и не последовало. Результатом минимального преимущества, которое могло исчезнуть после одной недоработки или рикошета, стала нервная концовка. На последних минутах команды обменялись несколькими острыми выпадами, но счет первого тайма остался неизменным. Сборная России после поражения от бельгийцев на старте отбора Евро-2020 (1:3) одержала три победы подряд с общим счетом 14:0. Победа могла быть более крупной Черчесов еще до встречи со сборной Кипра заявлял, что игра получится непростой. Эту же мысль он повторил на послематчевой пресс-конференции. "Счет был скользкий, поэтому соперники чувствовали, что любая атака может принести им дивиденды. Зрителям хорошо, ведь они увидели борьбу, но нам хотелось, чтобы было легче. Если бы расслабились, то точно проиграли бы", - отметил специалист. Капитан команды Артем Дзюба после игры предположил, что сложная встреча с киприотами и низкая результативность в ней стали расплатой за уверенную победу над сборной Сан-Марино. "Обидно, не реализовали много моментов, - сказал он. - С командой Сан-Марино залетело все, а тут немножко вернулось. Тяжелый матч и заслуженная победа, мы должны были решить все раньше, но вратарь соперника поймал кураж".

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Полузащитники национальной команды Алексей Ионов и Александр Головин сошлись во мнении - матч мог завершиться с более крупным счетом в пользу россиян. Первый из них предположил, что футболисты были способны сделать счет на табло 3:0, а второй - 5:0. Оба при этом посетовали на проблемы с реализацией создаваемых моментов. Матч сборной подогрел амбиции Нижнего Новгорода Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов после игры также взыскался по поводу реализации моментов футболистами сборной России. "Встреча хорошая, было видно преимущество команды на протяжении матча, не хватило двух-трех забитых голов, - сказал он ТАСС. - Мы с Саранском увидели 10 безответных мячей в исполнении наших футболистов. С удовольствием бы посмотрели на пять голов в Нижнем Новгороде, но для сборной, наверное, это не являлось принципиальным моментом. Главное, что заработали шесть очков".

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