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Голкипер Нойер установил рекорд по числу сухих матчей в составе сборной Германии

Вратарь во встрече отборочного турнира ЧЕ-2020 против команды Эстонии (8:0) отыграл "на ноль" 37-й раз, предыдущее достижение с 1979 года принадлежало Зеппу Майеру (36)
Мануэль Нойер EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Мануэль Нойер
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 12 июня. Вратарь сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер побил рекорд Зеппа Майера по количеству матчей "на ноль" в составе национальной команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

Сборная Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 победила команду Эстонии со счетом 8:0. Нойер совершил два сейва и провел свою 37-ю сухую встречу в составе национальной команды. Достижение Майера (36) было установлено в 1979 году.

На счету 33-летнего голкипера 86 матчей в составе национальной команды. В 2014 году Нойер вместе со сборной Германии стал чемпионом мира. После этого вратарь практически во всех матчах начал выводить команду на поле с капитанской повязкой.

Сборная Германии занимает второе место в группе C отборочного турнира чемпионата Европы - 2020, набрав девять очков в трех встречах. Лидером является команда Северной Ирландии (12 очков, 4 матча).

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