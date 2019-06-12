СМИ: защитник ФК "Ливерпуль" Ловрен может продолжить карьеру в "Милане"

ТАСС, 12 июня. Хорватский защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Деян Ловрен попал в сферу интересов итальянского "Милана". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал gianlucadimarzio.com.

По информации источника, Ловрен собирается покинуть "Ливерпуль", хотя соглашение 29-летнего защитника с английским клубом рассчитано до окончания сезона-2020/21. В прошедшем сезоне Ловрен сыграл в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ловрен перешел в "Ливерпуль" из английского "Саутгемптона" в 2014 году. Также Ловрен представлял "Лион", став обладателем Кубка Франции (2012). В сезоне-2006/07 футболист выиграл чемпионат второго дивизиона Хорватии в составе "Интера" (Запрешич), а затем в составе загребского "Динамо" дважды выиграл чемпионат Хорватии и стал обладателем Кубка Хорватии.

В национальной сборной Хорватии Ловрен дебютировал в 2009 году, всего сыграв 53 игры, в которых отличился двумя голами. На чемпионате мира 2018 года, прошедшем в России, где сборная Хорватии в финале уступила французам (2:4) и завоевала серебряные медали турнира, Ловрен провел семь матчей.

"Ливерпуль" в прошедшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии по футболу, набрав 97 очков. "Милан" в турнирной таблице чемпионата Италии финишировал на пятой строчке (68).