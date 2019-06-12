СМИ: Влашич планирует перейти из "Эвертона" в "Бешикташ"

ТАСС, 12 июня. Хорватский полузащитник английского футбольного клуба "Эвертон" Никола Влашич, выступавший в прошедшем сезоне на правах аренды в российском ЦСКА, может продолжить карьеру в турецком "Бешикташе". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на турецкую газету Takvim.

По информации издания, руководство турецкого клуба намерено провести еще одну встречу с представителями "Эвертона", чтобы обсудить приобретение Влашича. Отмечается, что 21-летний полузащитник сам заинтересован в продолжении карьеры в "Бешикташе".

Соглашение Влашича с "Эвертоном" рассчитано до окончания сезона-2021/22. Ранее сообщалось, что "Эвертон" готов продать футболиста за €13,5 млн. ЦСКА рассматривает вариант приобретения Влашича, однако, согласно источнику, руководство российского клуба не готово заплатить за его трансфер такую сумму.

Влашич в прошедшем сезоне на правах аренды выступал за ЦСКА, за который сыграл в 31 матче (Российская премьер-лига - 25, Лига чемпионов - 6), забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

ЦСКА в сезоне-2018/19 занял четвертое место в чемпионате России, в следующем сезоне клуб примет участие в групповом турнире Лиги Европы. "Бешикташ" стал третьим в чемпионате Турции и также выступит в групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2019/20.