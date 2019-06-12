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Евро-2020

Солист Мариинского театра Герелло стал послом ЧЕ по футболу 2020 года от Санкт-Петербурга

Народный артист России ранее являлся послом чемпионата мира 2018 года
Василий Герелло ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Василий Герелло
© ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Солист оперы Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло назначен послом чемпионата Европы по футболу 2020 года от Санкт-Петербурга. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин.

"Надо любить футбол и свою страну, для меня большая честь - представлять Россию и Санкт-Петербург", - сказал Герелло.

Герелло являлся послом чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.

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РоссияСорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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