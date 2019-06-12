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Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" заинтересована в футболисте "Реал Сосьедада" Оярсабале

Текущее соглашение 22-летнего полузащитника рассчитано до 2024 года

ТАСС, 12 июня. Испанский футболист "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал sport.es.

По информации издания, главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в приобретении 22-летнего футболиста и считает, что Оярсабаля впереди может ждать большое будущее. Специалист также отметил его напор, скорость и техническую одаренность.

Отмечается, что помимо "Барселоны", испанским футболистом также заинтересовались в мадридском "Атлетико". Текущее соглашение полузащитника с "Реал Сосьедадом" рассчитано до 2024 года.

В прошедшем сезоне Оярсабаль принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

"Реал Сосьедад" занял девятое место в прошедшем сезоне чемпионата Испании, набрав 50 очков.

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