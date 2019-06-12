Трезеге: финал Лиги чемпионов стоит провести на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Футбольный стадион "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге готов принять финал Лиги чемпионов. Такое мнение журналистам высказал французский футболист, чемпион мира 1998 года Давид Трезеге.

В среду в Санкт-Петербурге прошел матч звезд европейского футбола, который проводился ровно за год до старта чемпионата Европы 2020 года.

"Этот город очень важен для чемпионата Европы, он великолепен, я очень рад находится здесь, - сказал Трезеге. - Город важен для футбола, здесь построен прекрасный стадион. Я думаю, что здесь стоит проводить финал Лиги чемпионов, город готов к этому".

Помимо петербургского стадиона на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21 претендует мюнхенская "Альянц-Арена". Место проведения решающего матча главного еврокубкового турнира станет известно в сентябре 2019 года.

Чемпионат Европы - 2020 станет юбилейным - в честь 60-летия турнира соревнование примут 12 европейских стран.

"Это новый формат, к которому никто не привык. Но это подарит праздник футбола в тех странах, где он не очень хорошо развит. Сама идея очень интересна, конечно, эти идеи требуют адаптации, но уверен, что все в итоге будет хорошо", - заключил Трезеге.

Матч открытия Евро-2020 пройдет 12 июня на стадионе "Олимпийский" в Риме, финал турнира 12 июля примет лондонский "Уэмбли". В Санкт-Петербурге состоятся три матча группы В и четвертьфинал турнира.