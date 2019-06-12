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Евро-2020

Морьентес: Санкт-Петербург привлечет огромное количество болельщиков на матчи Евро-2020

В городе состоятся три матча группы В и четвертьфинал турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург является великолепным городом, который привлечет огромное количество любителей футбола на матчи чемпионата Европы 2020 года. Об этом в среду журналистам заявил посол Евро-2020, трехкратный обладатель Лиги чемпионов испанец Фернандо Морьентес.

В среду в Санкт-Петербурге за год до старта чемпионата Европы - 2020 проводятся праздничные мероприятия, посвященные грядущему турниру.

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"Мне кажется, что это будут потрясающие матчи, настоящие спектакли. Это великолепный город, УЕФА организует все на высшем уровне. Уверен, Санкт-Петербург привлечет огромное количество болельщиков", - заявил Морьентес.

В Парке футбола прошел матч между послами чемпионата Европы - 2020 и командой "Звезды России". Победу одержали легенды российского футбола (16:16, по пенальти - 4:3). "Это был прекрасный матч, от которого мы получили удовольствие, здорово было встретить старых друзей, особенно [Владислава] Радимова, мы с ним вместе играли (в испанской "Сарагосе" - прим. ТАСС)", - отметил Морьентес.

Чемпионат Европы - 2020 станет юбилейным - в честь 60-летия турнира соревнование примут 12 европейских стран. Матч открытия пройдет 12 июня на стадионе "Олимпийский" в Риме, финал турнира 12 июля примет лондонский "Уэмбли". В Санкт-Петербурге состоятся три матча группы В и четвертьфинал турнира.

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