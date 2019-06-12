Футболист Лукаку намекнул, что собирается летом покинуть "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 12 июня. Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал в интервью после победы над командой Шотландии (3:0) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы - 2020, что рассчитывает покинуть "Манчестер Юнайтед" в ближайшее летнее трансферное окно. Заявление футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Metro.

"Я поговорю с клубом и со своим агентом Федерико Пасторелли, чтобы принять наилучшее решение. Я знаю, что я буду делать, но не скажу этого, посмотрим. Ожидаю ли я напряженное лето? Да", - сказал 26-летний бельгиец.

По информации британского журналиста Марка Голдбриджа, Лукаку находится в сфере интересов итальянских "Интера" и "Наполи".

Форвард перешел в "Манчестер Юнайтед" в июле 2017 года, подписав контракт на пять лет. По данным портала Transfermarkt, нынешная стоимость футболиста составляет €85 млн. В прошедшем сезоне Лукаку за клуб провел 45 игр во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Также игрок выступал за бельгийский "Андерлехт", английские "Челси", "Вест Бромвич" и "Эвертон".