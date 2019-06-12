Праздник футбола в День России. Европейские звезды сыграли матч на берегу Невы

Прохладный ветер с Невы и не слишком жаркая погода в Санкт-Петербурге не могли испортить футбольный праздник у Петропавловской крепости. За два часа до начала встречи территория Петропавловской крепости, рядом с которой расположен Парк футбола, заполнилась не только любопытными туристами, но и любителями футбола, которые были одеты в футболки "Зенита", сборной России и майки с символикой чемпионата Европы. На некоторых зрителях были футболки с логотипами Евро-2008, на котором сборная России завоевала бронзовые медали.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Матч звезд европейского футбола, в котором приняли участие команды "Звезды России" и послов чемпионата Европы 2020 года, состоялся в Парке футбола Евро-2020. Встреча завершилась в пользу россиян по итогам серии пенальти.

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Организаторы предложили гостям большой ассортимент развлечений, играющие в футбол посетители могли проверить свои футбольные навыки на аттракционе "Бомбардир", где нужно было набирать очки за точные попадания в виртуальные ворота. По территории ходили волонтеры, которые развлекали зрителей танцами, а также дарили болельщикам атрибутику предстоящего чемпионата Европы (шапки, журналы, наклейки), на мероприятии присутствовали волонтеры "Зенита", занимавшиеся организационными вопросами и помогавшие посетителям сориентироваться на территории Парка футбола. Каждый желающий мог бесплатно сфотографироваться с трофеем, который будет вручаться будущему победителю Евро. Помимо этого, болельщики могли насладиться игрой в настольный футбол.

Официальный талисман чемпионата Европы 2020 года мальчик Скиллзи, по легенде являющийся фристайлером, ходил по парку и развлекал людей разнообразными футбольными трюками. Он с удовольствием фотографировался со всеми посетителями парка и демонстрировал свои умения по просьбе зрителей.

Двойной праздник

За полчаса до начала встречи на поле появился ведущий, который организовал конкурс среди болельщиков. Он задавал вопросы про истории чемпионатов Европы, факты из биографий знаменитых футболистов, достижения советской и российской сборных. Каждому правильно ответившему волонтеры выдавали футболки с символикой будущего турнира.

После проведенных конкурсов на газоне появились главные герои дня - футболисты команд "Звезды России" и послов Евро-2020. В составе сборной России вышли Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Дмитрий Сычев. В составе сборной послов Евро-2020 выступили чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта, чемпионы мира и Европы в составе сборной Франции Робер Пирес и Давид Трезеге, а также трехкратный обладатель Лиги чемпионов испанец Фернандо Морьентес, а также бывший вратарь сборной России Александр Филимонов, заменивший чемпиона Европы - 2004 грека Антониоса Никополидиса, который не смог присутствовать на мероприятии. Болельщики громкими овациями поприветствовали футболистов, фотографировали и снимали на видео, выкрикивая слова восхищения.

Вместе с футболистами перед матчем тренировался Скиллзи, который периодически показывал свои трюки игрокам, что приводило последних в неподдельный восторг.

Затем ведущий пригласил на поле генерального директора российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексея Сорокина и вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова. "Я всех поздравляю с тем, что ровно год остался до начала чемпионата Европы. Здорово, что такой день совпал с прекрасным и важным для россиян праздником - Днем России", - сказал Кириллов.

"Это удивительное совпадение, что год до начала Евро-2020 совпал с Днем России. Я хочу сказать, что Парк футбола очень полюбился петербуржцам. Сегодня нас ждет красочный матч, ведь в нем будут играть легенды российского и европейского футбола. Ждем всех в Санкт-Петербурге на матчах чемпионата Европы", - добавил Сорокин.

Принципиальная игра

Перед стартовым свистком ведущий спросил у Сычева о важности сегодняшнего матча. "Никаких послаблений быть не может, нам принципиально нужно обыграть команду послов, даже без вариантов", - подчеркнул бывший нападающий сборной России.