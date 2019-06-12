Началась продажа билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах, Россию представит Санкт-Петербург, в котором состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы 2020 года пройдут в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме. Санкт-Петербург принимал игры чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций - 2017.

ТАСС, 12 июня. Продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, стартовала на официальном сайте первенства. Заявки на приобретение билетов принимаются на сайте euro2020.com , прием заявок продлится до 12 июля.

За год до старта. Как Санкт-Петербург готовится к чемпионату Европы по футболу

Ранее пресс-служба российской части оргкомитета сообщила ТАСС, что в России не будет отдельных пунктов продажи билетов на матчи чемпионата, а заказать билеты можно будет только на официальном сайте турнира. Если число заявок превысит количество билетов, которые предназначены для реализации в рамках первого этапа, жеребьевка определит выигравшие заявки. Аналогичным подходом пользовалась Международная федерация футбола (ФИФА) во время реализации билетов на матчи чемпионата мира - 2018 в России. Приобретенные электронные билеты будут доставляться через специальное билетное приложение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для мобильных устройств.

На матчи группового этапа и 1/8 финала билеты первой категории будут стоить €185, второй категории - €125, третьей - €50. Посетители стадиона в Баку, на котором пройдут игры группового этапа и четвертьфинал, потратят на билеты первой категории €125, второй - €75, третьей - €30. Такие же цены установлены для посетителей матчей в Бухаресте и Будапеште. На матчи 1/4 финала в Риме, Мюнхене и Санкт-Петербурге билеты первой категории будут стоить €225, второй - €145, третьей - €75, такие же цены установлены на матч открытия в Риме.

Цена билетов первой категории на полуфинальные встречи, которые пройдут на лондонском стадионе "Уэмбли", составит €595, второй - €345, третьей - €195. На финал, который также состоится в Лондоне, билеты первой категории болельщики смогут приобрести за €945, второй - €595, третьей - €295, также на полуфиналы и финал турнира УЕФА ввел отдельную категорию билетов Fans First (полуфиналы - €85, финал - €95), их общее количество составит 40 тыс.

В отборочном турнире на европейское первенство сборная России выступает в группе I, где также представлены команды Бельгии, Казахстана, Кипра, Сан-Марино и Шотландии. После четырех встреч бельгийцы возглавляют группу с 12 очками, подопечные Станислава Черчесова занимают вторую строчку, набрав девять баллов. Третье и четвертое места делят сборные Шотландии и Казахстана (по шесть очков). Команда Кипра имеет в активе три очка, замыкают таблицу футболисты из Сан-Марино (0).