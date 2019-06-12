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Тур де Франс

Британец Фрум госпитализирован после падения во время велогонки "Критериум Дофине"

Теперь гонщик может пропустить "Тур де Франс"
Крис Фрум EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Крис Фрум
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 12 июня. Четырехкратный победитель престижной веломногодневки "Тур де Франс" британец Крис Фрум, выступающий за команду Ineos, госпитализирован после аварии во время шоссейной многодневки "Критериум Дофине", которая проходит во Франции. Об этом в среду сообщает пресс-служба Team Ineos.

Инцидент произошел во время раздельной гонки в рамках четвертого этапа многодневки. По информации французского издания L’Equipe, 34-летний Фрум врезался в ограждение. После этого велогонщик был госпитализирован в местную больницу Роана, в 26 километрах от которого произошел инцидент.

По словам менеджера команды, у Фрума подозрение на перелом таза, его уже сняли с многодневки "Критериум Дофине", а также под вопросом находится участие велогонщика в "Тур де Франс", который стартует 6 июля в Брюсселе, а завершится 28 июля в Париже.

Фрум также является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2016). Он три раза одерживал победу на велогонке "Критериум Дофине". В прошлом сезоне он выиграл "Джиро д'Италия" и стал третьим на "Тур де Франс".

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