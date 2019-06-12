Отец Романа Еременко: в "Ростове" футболист вернулся на прежний уровень

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление за клуб Российской премьер-лиги "Ростов" позволило футболисту Роману Еременко вернуться на прежний уровень. Такое мнение ТАСС в среду по телефону высказал отец игрока Алексей Еременко.

18 ноября 2016 года Еременко, выступавший тогда за ЦСКА, был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций. Причиной санкций стала его положительная допинг-проба, в который был найден кокаин. В августе 2018 года полузащитник подписал контракт со "Спартаком". Срок отстранения игрока истек 6 октября.

Еременко-младший выступает за "Ростов" с января текущего года. Он провел 11 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

"После всего того, что происходило, Рома вернулся на прежний уровень, тот, за который его ценили и любили болельщики. Прошедший отрезок времени в "Ростове" был очень позитивным как для него, так и для команды", - заявил Алексей Еременко.

Еременко 32 года, ранее он выступал в финском "Яро", итальянских "Удинезе" и "Сиене", киевском "Динамо", "Рубине" и ЦСКА. Является чемпионом Украины (2009), обладателем Кубка и Суперкубка России (2012) в составе "Рубина", чемпионом России в составе ЦСКА (2016). В составе сборной он Финляндии провел 73 матча, в которых забил пять мячей.