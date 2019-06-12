Путин направил приветствие участникам и гостям XVI скачек на приз президента России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI скачек на приз президента РФ. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Уверен, что и нынешние XVI скачки на приз президента Российской Федерации пройдут успешно, будут способствовать развитию замечательных традиций российского коннозаводства и отечественной школы верховой езды", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что эти состязания обычно становятся "зрелищными, захватывающими и по-настоящему интересными".

Скачки на приз президента РФ проходят в среду на Центральном московском ипподроме. Турнир проводится с 2004 года, с 2012 года скачки постоянно проводятся в Москве. В каждой скачке могут участвовать не более 12 лошадей. Дистанция основной в 2004-2008 годах составляла 2 тыс. м, с 2009 года - 2,4 тыс. м.

К соревнованиям допускают лошадей в возрасте от четырех лет чистокровной верховой породы, принадлежащих владельцам из России, стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. В 2019 году призовой фонд увеличен до 11,5 млн рублей. Половину суммы, как правило, получает победитель. Остальные деньги распределяют между другими участниками соревнования.