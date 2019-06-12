Британский велогонщик Фрум пропустит "Тур де Франс" из-за травмы

ТАСС, 12 июня. Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум, выступающий за команду Ineos, пропустит престижную веломногодневку во Франции в этом году. Об этом сообщает AFP со ссылкой на директора команды Дэйва Брэйлсфорда.

"Фрум находится в очень тяжелом состоянии, очевидно, что он не примет участие в "Тур де Франс", - сказал Брэйлсфорд.

Ранее в среду пресс-служба Team Ineos сообщила, что 34-летний британец госпитализирован после аварии во время шоссейной многодневки "Критериум Дофине", которая проходит во Франции. По информации французского издания L'Equipe, Фрум врезался в ограждение. После этого велогонщик был госпитализирован в местную больницу Роана, в 26 километрах от которого произошел инцидент.

Фрум также является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2016). Он три раза одерживал победу на велогонке "Критериум Дофине". В прошлом сезоне он выиграл "Джиро д'Италия" и стал третьим на "Тур де Франс".

"Тур де Франс" в этом году стартует 6 июля в Брюсселе, а завершится 28 июля в Париже.