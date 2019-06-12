Источник: Сильнов попал под подозрение IAAF после перепроверки допинг-проб 2013 года

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов попал под подозрения независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) после перепроверки допинг-проб за 2013 год. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее 34-летний Сильнов сообщил, что получил уведомление от AIU о подозрениях в его адрес. В настоящее время Сильнов, завершивший карьеру в 2018 году, занимает пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Вопрос о его будущем пребывании на этом посту будет рассмотрен 14 июня.

В 2013 году Сильнов выступал на двух стартах - московском мемориале Куца (третье место) и на турнире в помещении в Ростове-на-Дону (первое).

Кроме победы на Играх в Пекине, на счету Сильнова золото чемпионата Европы (2006), серебро (2012) и бронза (2006) чемпионата мира в помещении, серебро Кубка Европы (2006) и командного чемпионата Европы (2014).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) летом 2017 года объявила о создании органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил AIU.