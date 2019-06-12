Отец Романа Еременко заявил, что футболист пропустил игры сборной Финляндии из-за травмы

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболист Роман Еременко пропустил последние матчи сборной Финляндии из-за травмы. Об этом ТАСС в среду по телефону заявил отец игрока Алексей Еременко.

В рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года сборная Финляндии обыграла команды Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна с одинаковым счетом 2:0. В группе J финская команда с девятью очками занимает второе место, лидирует сборная Италии (12).

"Все время идет диалог, Рома в списке без вопросов, просто у него была травма, только поэтому он пропустил матчи сборной. Желание Ромы тоже учитывается, хочет он играть там или нет. Должно быть принято обоюдное решение, все время связь поддерживается. Игрок должен чувствовать в себе силы, возможность принести пользу сборной, должен адекватно оценивать свои возможности именно на период игр сборной", - заявил Еременко-старший.

В ноябре 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал Еременко на два года. Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в которой были обнаружены следы кокаина. В августе 2018 года срок дисквалификации истек, Еременко подписал контракт с московским "Спартаком", а в январе 2019 года перешел в "Ростов". Вызовов в национальную команду после отбытия дисквалификации игрок не получал.

"Рома много пропустил, два года, потом восстановление и новая команда ("Ростов" - прим. ТАСС), это непростой путь. Когда все стало нормально, там [в сборной] не было вопросов, что он член сборной Финляндии, даже обсуждения нет. Рома восстанавливается от травмы, доктора следят за тем, чтобы никаких проблем не было, чтобы все было правильно, без спешки. Когда есть возможность полностью залечиться, спешить не нужно", - отметил собеседник агентства.

В составе сборной Финляндии Еременко провел 73 матча, в которых забил пять мячей.