Нурмагомедов: присутствие отца будет большим плюсом на бое в Абу-Даби

ТАСС, 12 июня. Присутствие отца Абдулманапа Нурмагомедова станет главным плюсом проведения поединка в Абу-Даби для обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом Нурмагомедов заявил в среду на пресс-конференции в Лондоне.

"Это будет большое шоу, я с удовольствием подерусь в Абу-Даби, - сказал Нурмагомедов. - Самое главное - мой отец сможет быть со мной. Он не может попасть в США, но может быть рядом в Абу-Даби. Я с нетерпением жду этого дня".

Нурмагомедов завоевал пояс 7 апреля 2018 года, победив решением судей американца Эла Яквинту. Он стал первым россиянином - чемпионом UFC. В первой защите, которая прошла 6 октября 2018 года, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 боев, во всех из которых он одержал победы.

Порье провел 31 поединок по правилам смешанных единоборств, одержав 25 побед и потерпев пять поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. На текущий момент победная серия американца составляет пять поединков, в которых он победил чемпиона UFC в полулегком весе Макса Холлоуэя в бою за звание претендента на поединок с Нурмагомедовым, бывшего чемпиона организации в легком весе Эдди Альвареса, Джастина Гейджи, еще одного бывшего чемпиона в легком весе - Энтони Петтиса, а также Джима Миллера. В последний раз он проигрывал в 2016 году, уступив нокаутом Майклу Джонсону.