Боец Порье заявил, что не будет искать минусы в манере боя Нурмагомедова

ТАСС, 12 июня. Американский боец Дастин Порье не будет искать недостатки в манере ведения боя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом Порье заявил на пресс-конференции в Лондоне.

"Меня спрашивали, вижу ли я минусы у Хабиба. Я просто буду собой, - сказал Порье. - Я выйду в октагон и буду делать то, на что способен. 27 человек до меня пытались это сделать, и у них не получилось".

"Моя команда будет делать все, чтобы я хорошо подошел к бою. Мы не будем искать минусы и дыры у соперника. Мы будем делать лучшее из того, что я могу", - добавил 30-летний спортсмен.

Поединок Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Нурмагомедов завоевал пояс 7 апреля 2018 года, победив решением судей американца Эла Яквинту. Он стал первым россиянином - чемпионом UFC. Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 боев, во всех из которых он одержал победы.

Порье провел 31 поединок по правилам смешанных единоборств, одержав 25 побед и потерпев пять поражений.