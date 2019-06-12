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Чемпион UFC Нурмагомедов заявил, что не испытывает негативных эмоций в отношении Порье

Поединок между бойцами состоится 7 сентября в Абу-Даби

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не испытывает негативных эмоций в отношении американского бойца Дастина Порье перед поединком. Об этом россиянин заявил на пресс-конференции в Лондоне.

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Поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

"Бой будет очень конкурентным, в этом самая большая сложность, - сказал Нурмагомедов. - Я уважаю Порье как человека и как бойца. Он победил большое количество крепких соперников, его бокс произвел на меня хорошее впечатление. Но для меня все по-прежнему, я собираюсь идти вперед и вижу цель".

Нурмагомедов завоевал пояс 7 апреля 2018 года, победив решением судей американца Эла Яквинту. Он стал первым российским чемпионом UFC. Всего в активе Нурмагомедова 27 боев, во всех он одержал победы.

Порье провел 31 поединок по правилам смешанных единоборств, одержав 25 побед и потерпев пять поражений.

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