Нурмагомедов: Макгрегор не заслуживает реванша из-за отсутствия побед

ТАСС, 12 июня. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор не заслуживает реванша с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом россиянин заявил в среду на пресс-конференции в Лондоне.

"За последние три года он одержал только одну победу - в любительском боксе, - сказал Нурмагомедов. - Он постучал и сдался, умолял, чтобы я не убивал его. Тони Фергюсон у меня на очереди. А если ты ничего не выигрываешь - о чем можно говорить?"